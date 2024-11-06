Бывает и такое: с герцогиней Софи приключился конфуз на публичном мероприятии

Герцогиня Эдинбургская посетила Виндзор с официальным визитом в качестве покровительницы благотворительной организации, которая очень дорога ее сердцу.

59-летняя герцогиня Софи посетила Леголенд в качестве покровителя Национального общества по предотвращению жестокого обращения с детьми (NSPCC).

На мероприятии герцогиня сыграла в гольф и мяч случайно попал ей в лицо.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Приехала Софи в красивом аутфите теплых бежевых оттенков: трикотажном платье с высокой горловиной и удлиненном блейзере, сочетая наряд с светлыми высокими сапогами на каблуках из замши, а в руках держала клатч из змеиной кожи. Также герцогиня подчеркнула образ миниатюрными золотыми серьгами-колечками, золотой подвеской на шее и брошью "Красный мак", которую члены королевской семьи носят в ноябре в знак памяти павших воинов. Макияж и прическа у герцогини были лаконичными.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, вчера стало известно, что королева Камилла, скорее всего, пропустит мероприятия связанные с Днем памяти из-за болезни.

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