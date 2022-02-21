Бывает с каждым: ветер испортил укладку бельгийской королеве Матильде

Бельгийская королева Матильда посетила очередное рабочее мероприятие.

Ее Величество приезжала на днях Global Mercy, корабль-госпиталь международной благотворительной организации Mercy Ships. Корабль пришвартован в порту Антверпена и в конце февраля отправится в Сенегал.

Проект "Всеобщее милосердие" направлен на облегчение доступа к медицинской и хирургической помощи бедным пациентам в Африке. Этот проект соответствует целям ООН в области устойчивого развития.

Королева Матильда / Getty Images

Королева Матильда приехала на мероприятие в коротком клетчатом пальто и ярких желтых брюках, которые дополнила клатчем цвета морской волны и такого же цвета туфлями-лодочками на каблуках. В руках у королевы был красивый букет цветов, на запястье несколько золотых браслетов и часы, а на лице - защитная маска. Ветер был достаточно сильный в этот день и прическу королеве Матильде слегка подпортил.

Королева Матильда / Getty Images

Иногда и королевские особы попадают в непогоду. Но никогда не унывают по этому поводу.

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