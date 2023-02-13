Бывало и такое: как у королевы Елизаветы II во время светского выхода произошел конфуз с платьем

Королева Елизавета II за 70 лет своего правления много раз попадала в забавные ситуации на публике, но об этом редко писали в прессе. Особенно в британской.

Мы нашли забавный кадр, который был сделан в феврале 1983 года во время официального визита Ее Величества королевы Елизаветы II в Калифорнию. Фото было сделано, когда монарх сошла на берег с королевской яхты "Британия" в гавани Сан-Диего. День тогда был очень ветреный, и фотографу Эдди Сандерсону удалось запечатлеть Елизавету II как раз в тот пикантный момент, когда ветер вздернул подол ее платье с принтом вверх. Но королева выглядела непоколебимо, словно ничего и не произошло.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В тот день к образу монарх подобрала головной убор в тон и небольшую черную сумку на коротких ручках. Обута была в черные кожаные туфли на устойчивых каблуках. Известно, что к подолу платьев и пальто королевы пришивали специальные грузики, которые утяжеляли их и не давали возможности ветру поднимать юбки. Но, видимо, в те года Ее Величество еще не пользовалась таким лайфхаком.

Напомним, на днях мы рассказывали, как с монархом произошел конфуз на свадьбе Кейт и принца Уильяма в 2011 году. В тот день королева была очень зла на свой персонал, потому что ей пришлось появиться перед многомилионной публикой в таком виде.

Королева Елизавета II на свадьбе Кейт и Уильяма, 2011 год / Фото: Getty Images

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