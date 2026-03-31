Бывало и такое: как принц Уильям бросил Кейт Миддлтон по телефону и, чем это закончилось

В недавно вышедшей биографии принцессы Уэльской, «Кэтрин, принцесса Уэльская», написанной королевским корреспондентом Робертом Джобсоном, рассказывалось, как принц Уильям однажды разорвал отношения с Кейт по телефону из-за того, что не был готов сделать следующий шаг.

В течение первого года обучения в аспирантуре Уильям проходил военную подготовку в Сандхерсте, но отношения с Кейт были для него приоритетом, он навещал ее каждую пятницу. После окончания военной академии в декабре 2006 года он пригласил Кейт на церемонию. Исходя из этих событий и серьезности их отношений, СМИ заподозрили, что пара собирается обручиться, но Кейт знала, что Уильям не спешит делать предложение, но была готова ждать.

Однако месяц спустя Уильям отменил свои новогодние планы с Кейт, и у нее возникло подозрение, что что-то не так. Принц Уэльский позвонил своей девушке, и во время этого разговора он разорвал с ней отношения. Причина неожиданного расставания? По словам Джобсона, Уильям сказал Кейт, что он не готов сделать предложение и что им двоим нужно «немного пространства», чтобы «найти свой собственный путь» в это время.

«В эмоционально напряженном 30-минутном разговоре они оба признали, что имеют „разные взгляды“ на ситуацию», — пишет Джобсон в своей книге. — Это был сокрушительный удар для Кэтрин, которая почувствовала себя вдвойне разочарованной, когда ее бросили по телефону», — пишет Daily Mail.

После расставания Кейт отправилась в Дублин со своей матерью, Кэрол Миддлтон, а затем провела отпуск на Ибице с семьей, «чтобы скрыть свою боль от внешнего мира», отмечает Джобсон. Вернувшись из путешествий, Кейт часто фотографировали в клубах с ее сестрой, Пиппой Миддлтон, в то время как Уильям находился в казармах в качестве офицера армии.

Но потом они внезапно встретились на костюмированной вечеринке и их чувства вспыхнули с новой силой. На вечеринке, когда Уильям увидел Кейт в костюме медсестры, он, как утверждает Джобсон, «прямо направился к ней». Встреча с Кейт после долгой разлуки, похоже, внесла ясность в отношения Уильяма. «Затем они провели первую часть вечера в оживленной беседе, прежде чем отправиться на танцпол, где в итоге поцеловались», — продолжает автор. После этого они возобновили свои отношения, которые очень быстро стали серьезными. Спустя несколько лет пара объявила миру о своей помолвке, а через полгода сыграли свадьбу.