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Бывают здесь часто: как выглядит любимое место отдыха Кейт и Уильяма

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
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Бывают здесь часто: как выглядит любимое место отдыха Кейт и Уильяма

Кейт и Уильям на Силли / Фото: Getty Images

Остров Силли - небольшой архипелаг в 45 км к юго-западу от полуострова Корнуолл – считается одним из самых любимых мест для отдыха принца и принцессы Уэльских.

Прошлым летом Кейт и Уильям посетили крошечный остров Силли со своими тремя детьми, и очевидцы рассказали прессе о том, как видели королевскую семью на отдыхе.

В этом году каникулы в школе у троих детей Уэльских уже начались, не исключено, что перед поездкой в Шотландию, принцесса Кэтрин и принц Уильям снова отправятся с принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи отдохнуть на Силли. Там нет автомобилей, а многие туристы катаются на велосипедах.

Остров Силли / © Getty Images
Остров Силли / Фото: Getty Images

Остров, на котором проживает всего 175 жителей, можно посетить только по воздуху или по морю, поэтому они совершили короткую поездку на вертолете из Ньюки, сообщает express. Очевидцы рассказали, что семья выглядела счастливо и расслабленно во время своего прошлогоднего отпуска.

"Уильям и Кейт широко улыбались и выглядели очень счастливыми и расслабленными. У их телохранителей тоже были широкие улыбки — было ясно, что это был действительно хороший отпуск", - рассказал СМИ один из местных жителей.

Остров Силли / © Getty Images
Остров Силли / Фото: Getty Images

Останавливалась семья в коттедже Dolphin Hous с шестью спальнями, стоимость аренды которого на неделю более 4000 фунтов стерлингов (около 5100 долларов). Остров красив и там есть чем заняться: от прогулки по кристально чистой воде на лодке, каяке или байдарке до изучения руин замка Кромвель или знаменитого сада аббатства. На острове есть крытый и открытый бассейны со спа-салоном, полный спектр роскошных процедур, теннисные корты и два тренажерных зала.

Кейт и Уильям на Силли / © Getty Images
Кейт и Уильям на Силли / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
3369
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