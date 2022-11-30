Бывшая девушка принца Гарри - Крессида Бонас - родила первенца

33-летняя Крессида стала мамой совсем недавно. Однако пол их первенца с мужем Гарри Уэнтворта-Стэнли до сих пор остается загадкой для публики.

Крессида ведет достаточно закрытый образ жизни. Светские мероприятия посещает редко, в объективы фотографов тоже практически никогда не попадает. Но на днях ее заметили во время прогулки с коляской на улицах Лондона. Учитывая, что девушка была беременна, сделали вывод, что она уже родила.

Крессида Бонас и Гарри Уэнтуорт-Стэнли / Фото: Instagram Гарри Уэнтуорт-Стэнли

Снимок Крессиды и ее мужа Гарри с прогулки опубликовали на сайте Daily Mail. На фото видно, что Крессида одета в темное пальто и кепку и толкает черную коляску. Гарри шел рядом, одетый в серую кофту и джинсы.

Пара, напомним, поженилась в июле 2020 года в разгар пандемии коронавируса. А познакомились они, когда учились в университете Лиддс. Во время учебы они немного встречались, но быстро расстались, Гарри уехал в Аргентину, а Крессида как раз тогда закрутила роман с принцем Гарри. Поговаривали, что принц хотел жениться на девушке, но Крессида не хотела жить по правилам королевской семьи. С принцем Гарри у Крессиды остались хорошие отношения, она даже была приглашена на его свадьбу с Меган Маркл.

Принц Гарри и Крессида Бонас / Фото: Getty Images

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