Бывшая девушка принца Гарри поделилась милым фото в Сети

32-летняя британская танцовщица и актриса, а также экс-возлюбленная принца Гарри ведет непубличный образ жизни.

Но своей странице в Instagram Крессида Бонас опубликовала милый осенний кадр, который был сделан с собакой таксой. Одета девушка в кожаную куртку, теплую голубую шапку и шарф. Собаку Крессида держит на руках и прижимает ее к своему лицу. Фото получилось очень милым.

Крессида Бонас / Instagram Крессиды Бонас

О жизни Крессиды Бонас мало что известно, она не афиширует это в Instagram. В июле 2020 года Бонас тайно вышла замуж за своего возлюбленного Гарри Уэнтворт-Стэнли. Забавно, что ее мужа зовут так же, как звали и ее бойфренда – принца Гарри. Обручились Крессида и Гарри в январе 2020 года. Со своим бывшим парнем – принцем Гарри, Бонас рассталась в 2015 году. Все три года, пока пара встречалась, Крессида Бонас сталкивалась с давлением, которое оказывалось на нее во время жизни с членами королевской семьи. По этой причине девушка не хотела выходить замуж за принца.

Читайте также:

Бывшая принца Гарри - Крессида Бонас - показала платье, в котором летом выходила замуж

Похорошела: Крессида Бонас в бархатном комбинезоне блистала на церемонии

10 известных подруг британского принца Гарри

Принц Гарри: фото разных лет (11 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку