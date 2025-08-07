Крессида Бонас / © Getty Images

36-летняя актриса и мать двоих детей дала откровенные интервью журналу Country & Town House незадолго до рождения своей дочери Дельфины в июне 2025 года.

Крессида поговорила о материнстве и о том, как оно меняет жизнь женщины.

Крессида Бонас с детьми / © instagram.com/cressida_bonas

«Когда речь заходит о материнстве, я представляю себе женщину, сидящую под деревом с мирным младенцем, закутанным в одеяло на солнце, и вся сияющая. Но это же совсем не так, правда?» — призналась бывшая девушка принца Гарри. «Любовь, которую я испытываю к своему сыну, я даже не могу описать словами, потому что порой она кажется настолько инстинктивной, но в то же время очень сложной».

Напомним, что после отношений с британским принцем Гарри с 2012 по 2014 год Бонас вышла замуж за инвестора в недвижимость Гарри Уэнтворта-Стэнли в июле 2020 года. Помимо Дельфины у супругов есть двухлетний сын Уилбер Джеймс.

Крессида Бонас с дочерью Дельфиной Пандорой / © Instagram Крессиды Бонас

Бонас дала дочери второе имя Пандора в честь своей сводной сестры Пандоры Купер-Ки, которая умерла от рака в июле 2024 года. В недавнем интервью она рассказала о том, каково было быть родителем в это трагическое время, сказав: «У меня не было другого выбора, кроме как быть рядом с сыном, вместо того чтобы находиться в этом горе. И я поняла, что на самом деле дети хотят от вас не совершенства, а присутствия здесь и сейчас», — добавила она.

Дети Кресиды Бонас / © instagram.com/cressida_bonas

Отметим, двое детей Крессиды появились на свет с помощью ЭКО, о чем она сама открыто рассказала.