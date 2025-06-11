Крессида Бонас / © Associated Press

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Бывшая девушка британского принца Гарри, 36-летняя Крессида Бонас, с которой он был в отношениях с 2012 по 2014 годы, родила второго ребенка. Оба ребенка женщины появились на свет с помощью ЭКО, о чем она сама открыто рассказала.

В этот раз у Крессиды и ее мужа Гарри Уэнтворта-Стэнли родилась дочь, которую назвали Дельфина Пандора. Свое второе имя малышка получила в честь сводной сестры Крессиды, которая ушла из жизни в возрасте 51 года после длительной борьбы с раком, сообщает Daily Mail.

Крессида Бонас / © Getty Images

Напомним, что первенец пары — сын, которого они назвали Уилбур. Крессида родила его в 2022 году.

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Крессида Бонас, ее сын и собака / © Instagram Крессиды Бонас