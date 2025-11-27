Бывшая девушка принца Гарри показала фото со своей свадьбы на острове

Челси Дэви и ее муж Сэм Катмор-Скотт

Челси состояла в отношениях с британским принцем Гарри с 2004 по 2011 год и была гостей на его свадьбе с Меган Маркл в 2018 году.

Теперь же девушка поделилась серией великолепных собственных свадебных фотографий со своей тайной церемонии на Маврикии.

«Сделала кое-что в своем любимом месте», — написала дизайнер ювелирных изделий родом из Зимбабве, основавшая свою компанию Aya в 2016 году, поделившись серией потрясающих фотографий со своей церемонии бракосочетания на пляже.

На снимках Челси была одета в красивое льняное платье белого цвета в стиле бохо, украшенное бежевым узором в виде пальмовых листьев.

«Я приезжаю сюда с четырех лет, так что выбирать приходится из слишком большого количества мест. Мой муж, Сэм Катмор-Скотт, уверена, хотел бы, чтобы я упомянула о нашей свадьбе на пляже в отеле Paradis [Paradis Beachcomber hotel]», — рассказала Дэви The Evening Standard.

«Мы заперлись на острове, когда навещали моих родителей во время пандемии COVID, и, находясь здесь, мы немного лучше узнали это место с точки зрения, не связанной с отдыхом. Сейчас мы готовимся переехать сюда на постоянной основе», — рассказала она изданию.

Рассказывая о своём новом доме, Челси поделилась, где, как она надеется, сможет обосноваться ее семья: «Только граждане Маврикия могут владеть недвижимостью на берегу моря, что ограничивает возможности иностранцев, но зато здесь отличный рынок аренды. Лично мне нравится пляж, на котором мы живём, и я была бы счастлива в любом доме там».

На свадьбе пары присутствовали и их очаровательные дети, снимки которых Челси также опубликовала в своем Instagram.