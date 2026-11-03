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Бывшая девушка принца Гарри показала, как отметила Хэллоуин с семьей
Бывшая девушка принца Гарри поделилась с подписчиками в социальных сетях новым семейным снимком.
Челси Дэви поделилась очаровательной фотографией со своими детьми, сделанной во время празднования Хэллоуина на Маврикии — острове, где они обосновались с мужем Сэмом и тремя детьми.
На милой семейной фотографии Челси в коричневой шляпе ведьмы, солнцезащитных очках и летнем платье, держит на руках свою трехлетнюю дочь Хлою, которая, судя по всему, одета как единорог.
«Счастливого Хэллоуина», — написала Дэви, а также добавила смайлик в виде тыквы 🏝️🎃.
Вместо того чтобы ходить между домами, дети пары отправились собирать сладости на байдарках под руководством своего отца Сэма, который присоединился к веселью в ярком парике и куртке в стиле рок-звезды.
Владелица и основательница ювелирного бренда Aya и туристического агентства Aya Africa в основном держит свою семейную жизнь вдали от внимания общественности. У нее трое детей от мужа, Сэма Катмора-Скотта, за которого она вышла замуж на закрытой церемонии на Маврикии в 2022 году.
Ранее, напомним, Челси рассказывала, что никогда не мечтала о семье и детях.