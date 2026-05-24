Бывшая девушка принца Гарри рассказала, как ее изменило рождение третьего ребенка

Челси Дэви и ее сын Финн / © instagram.com/chelsydavy

Многодетная мать рассказала об эмоциональных изменениях, связанных с появлением третьего ребенка, добавив, что эта беременнсть стала для нее последней.

«Конечно, тревоги и опасения все еще остаются, но на этот раз я чувствую себя гораздо увереннее, доверяя своей интуиции», — сказал Дэви.

Этими откровенными комментариями Челси Дэви поделилась в беседе с организацией Luminary Mothers после рождения своего третьего ребенка, Финна. Дэви, которая также является матерью сына Лео и дочери Хлои, сказала, что, став матерью в третий раз, она ощущала себя иначе, потому что была более уверенна в себе.

«В этот раз я чувствую себя гораздо увереннее, и поэтому могу быть спокойнее. Ты знаешь, что нормально, а что нет, поэтому можешь расслабиться и наслаждаться жизнью, меньше беспокоясь о проблемах», — продолжила Челси. «Я также обнаружила, что с первыми двумя периодами я с нетерпением ждала наступления всех этапов. Я так радовалась каждой предстоящей вехе, что в каком-то смысле хотела, чтобы все это поскорее закончилось. С Финном все наоборот. Я дорожу каждым моментом и надеюсь, что он не пролетит слишком быстро, вероятно, из-за осознания того, что это последний раз», — сказала она.

Дизайнер ювелирных украшений встречалась с принцем Гарри с перерывами примерно с 2004 по 2010 год, и она была гостьей на его королевской свадьбе с Меган Маркл в 2018 году.

В мае 2022 года Челси вышла замуж за Сэма Катмор-Скотта, владельца отеля и брата актера Джека Катмор-Скотта. Пара стала родителями, когда в 2022 году родился их первенец сын Лео, а в 2024 году семья пополнилась дочерью Хлоей.

Челси Дэви со своими тремя детьми / © instagram.com/chelsydavy

О рождении второго сына Финна Челси объявила 15 марта, в День матери.

