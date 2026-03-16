Бывшая девушка принца Гарри стала мамой в третий раз и показала фото малыша

Челси Дэви с сыном / © instagram.com/chelsydavy

На День матери, который отмечали в Великобритании 15 марта, Челси опубликовала несколько фото в Instagram, сообщив, что теперь является матерью троих детей.

С Днем матери! Этот праздник трогает каждого из нас. Независимо от того, являетесь ли вы сами матерью или сегодня уделяете немного больше времени размышлениям о матерях в вашей жизни, каждый год — это момент, когда стоит остановиться и оценить его по достоинству.

Челси Дэви с сыном Финном и старшими детьми Хлоей и Лео / © instagram.com/chelsydavy

В этом году он особенно важен для меня, поскольку на прошлой неделе у нас появился маленький сын, Финн. Возвращение к тем туманным дням новорожденного стало прекрасным напоминанием о том, насколько замечательны матери — и о том, как много способов мы используем для баланса между семьей, работой и всем остальным», — написала Челви в подписи под снимками.

Кроме новорожденного сына, которому дали имя Финн, Челси и ее муж Сэм Катмор-Скотт воспитывают старших детей — сына Лео и дочь Хлою.

Челси Дэви с сыном Финном / © instagram.com/chelsydavy

«Одна из замечательных вещей в современном мире — это то, что у многих из нас есть свобода — формировать свою жизнь так, как нам кажется правильным, будь то материнство, карьера, творчество или что-то совершенно другое. В этот День матери я принимаю тот баланс, который я выбрала, и поздравляю всех вас с вашим. Желаю вам очень счастливого Дня матери! Челси. X», — написала Дэви.

Напомним, Челси Дэви и принц Гарри встречались в течении семи лет с 2004 по 2011 год с несколькими перерывами. Но девушка не хотела становиться членом королевской семьи, поэтому они расстались.