Бывшая герцогиня хочет дом Кейт и Уильяма: почему Сара Фергюсон так "вцепилась" за этот особняк

Сара Фергюсон / © Associated Press

Недавно в британской прессе появились сообщения о том, что Сара Фергюсон и принц Эндрю могут добровольно покинуть Royal Lodge, хотя аренда этого особняка согласно договору принца Эндрю прописана аж до 2078 года. Но взамен бывшие супруги хочет получить другие дома для жизни и теперь жить отдельно друг от друга.

Друзья Сары Фергюсон говорят, что бывшей скандальной герцогине «некуда идти», поскольку она отчаянно нуждается в новом доме и хочет переехать в коттедж Аделаида, в котором сейчас живут принц Уильям и принцесса Кейт с тремя детьми. Это вполне может стать возможным, так как семья Уэльских вскоре переезжает в новый дом.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Подруга Сары рассказала Daily Mail: «Честная правда в том, что ей некуда идти и не с кем идти (если Эндрю потеряет Королевскую Лоджу). Ее будущее висит на волоске».

Переговоры об их будущем месте жительства, как сообщается, находятся на «продвинутой стадии», хотя некоторые источники предупреждают, что они еще не завершены.

Принц Эндрю / © Getty Images

Также утверждается, что Сара и Эндрю потребовали от королевских чиновников предоставить им два дома в Виндзоре, по одному для каждого, если они собираются переехать из Royal Lodge.

Тем временем этот особняк может стать в перспективе новым домом для королевы Камиллы, именно поэтому король Чарльз так рьяно борется за выселение скандального брата Эндрю оттуда.