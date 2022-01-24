Бывшая горничная принца Эндрю рассказала о его странном хобби

Принца Эндрю обвиняют в сексуальном насилии, и герцог готовится предстать перед судом США.

Вокруг имени среднего сына королевы Елизаветы II сейчас много шума в связи с тем, что герцог Йоркский будет отстаивать свою честь в суде по делу о сексуальном насилии. А недавно почетная военная принадлежность и королевское благотворительное покровительство принца Эндрю были возвращены королеве.

Теперь бывшая горничная принца Эндрю - Шарлотта Бриггс - рассказала об одной особенности герцога, о которой, возможно, широкая публика никогда не знала. Когда ее приняли на работу, она тратила каждый день целый час на то, чтобы расставить коллекцию плюшевых мишек принца Эндрю (72 игрушки) на свои места.

Принц Эндрю / Getty Images

Шарлотта работала в Букингемском дворце в 1990-х годах и рассказала The Sun, что в ее обязанности входило тщательно расставлять мягкие игрушки на своих местах по той схеме, которую придумал герцог Йоркский.

"Как только я получила работу, мне рассказали о плюшевых мишках. У меня даже была дневная тренировка. Все должно было быть именно так, как он хочет. Это было так необычно", - вспоминает женщина.

Немного странное хобби, как для человека, который принимал участие в боевых действиях во время Фолклендской войны.

Принц Эндрю / Getty Images

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