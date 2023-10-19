Бывшая невестка королевы Камиллы рассказала, какая на самом деле супруга короля Чарльза III

Женщина похвалила королеву Камиллу за то, что она очень практична и действительно великолепная бабушка для своих внуков – 16-летней Лолы и 13-летнего Фредди.

"Она действительно хорошая бабушка, очень практичная и всегда была со мной очень добра", - говорит Сара в интервью Daily Mail. "Если мы с Томом ссоримся, то это между нами. Долгосрочные отношения между ней и ее внуками — это то, что важно, и это никогда не менялось", - добавляет экс-невестка Камиллы.

Сара, редактор отдела моды, официально развелась с Томом Паркер-Боулзом в 2022 году, через четыре года после их расставания.

Том Паркер-Боулз и его бывшая жена Сара / Фото: Getty Images

Помимо Лолы и Фредди Камилла также является бабушкой троих детей своей дочери Лоры — Элизы, родившейся в 2008 году, и близнецов Гаса и Луи, родившихся в 2009 году.

Сара говорит, что до прошлого года ее дети понятия не имели, что женщина, которую они называют Гагой, станет королевой.

"То, что она теперь королева, было определенно сюрреалистично. Это меняет ситуацию. Нам будет сложно с этим справиться. Никто из тех, кто знает Камиллу, никогда не сказал о ней плохого слова, потому что она очень милая", - говорит о королеве ее бывшая невестка, отзываясь о своей бывшей свекрови с искренней любовью.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали неожиданные факты о королеве Камилле.

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