Бывшая подруга британского принца сделала громкое заявление о браке Гарри и Меган Маркл

Виктория Херви, Меган и Гарри / © Associated Press

Недавно в интервью журналу Closer она призналась, что «поражена» долголетием брака принца Гарри с Меган Маркл.

Светская львица, которая, как сообщается, недолго встречалась с герцогом Йоркским в 1999 году, рассказала изданию: «Я поражена, что их брак длится так долго. Уверена, это только из-за детей, потому что какое-то время он, похоже, был довольно шатким. Она заставила его переехать, а теперь вернулась туда, где выросла», — сказала Херви.

Молодой принц Эндрю и леди Виктория Херви / © Getty Images

Ее комментарии прозвучали спустя несколько месяцев после того, как Меган заявила в подкасте бизнес-леди Джейми Керн Лимы, что они с 40-летним Гарри будут вместе «всегда», поскольку, по ее словам, сейчас они находятся в прекрасном «медовом месяце», лучшем, чем когда-либо прежде.

Спустя два года после свадьбы в 2018 году принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи и переехали в Монтесито, штат Калифорния, где они сейчас живут со своими двумя детьми, принцем Арчи и принцессой Лилибет.

Свадьба Гарри и Меган в 2018 году / © Associated Press

Напомним, уже завтра, 8 сентября, принц Гарри вернется в Великобританию, чтобы посетить церемонию вручения премии WellChild Awards. Этот визит также совпадет с третьей годовщиной смерти королевы Елизаветы II. Ранее сообщалось, что у Гарри запланировала встреча с его отцом — королем Чарльзом.