Бывшая принца Гарри - Крессида Бонас - впервые показала фото сына, которого родила в ноябре

В День святого Валентина Крессида Бонас решила показать своим подписчикам в Instagram своего маленького сына, которого она родила осенью 2022 года.

О Крессиде в СМИ чаще всего вспоминают как о бывшей девушке принца Гарри, которая не захотела королевской жизни и на этой почве их роман закончился в 2014 году.

В 2020 году Бонас вышла замуж за Гарри Уэнтворта-Стэнли, агента по недвижимости. По забавному совпадению парня тоже зовут Гарри. А осенью прошлого года Крессида стала мамой. Беременность не далась девушке легко, Крессида и Гарри не могли зачать ребенка традиционным способом и поэтому решили сделать процедуру ЭКО. А в декабре Бонас решила поделиться своим опытом материнства и рассказала подробности.

Крессида Бонас с сыном / Фото: Instagram Крессиды Бонас

Вчера в День всех влюбленных молодая мама опубликовала в Сети первое фото с сыном, который уже заметно подрос. Мальчика, кстати, зовут Уилбур Джеймс. Крессида несет его в специальной сумке-переноске, а фото сделано, видимо, во время прогулки.

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