Бывшая принца Гарри - Челси Дэви - показала, как живет с детьми на острове
Многодетная мама Челси Дэви поделилась в Instagram снимком своих детей.
40-летняя Дэви опубликовала в своем блоге в Instagram фотографию, где ее старшие дети – сын Лео и дочь Хлоя – резвятся в воде на пляже. А в подписи под снимком Челси написала: «Жизнь на острове 🏝️».
Недавно Дэви и ее муж Сэм Катмор-Скотт устроили повторную свадебную церемонию на острове Маврикий и также рассказали о том, что планируют поселиться на острове на постоянной основе.
«Мы заперлись на острове, когда навещали моих родителей во время пандемии COVID, и, находясь здесь, мы немного лучше узнали это место с точки зрения, не связанной с отдыхом. Сейчас мы готовимся переехать сюда на постоянной основе», — рассказала Челси тогда изданию The Evening Standard.
Напомним, в марте она также сообщила, что их семья пополнилась еще одним ребенком, у пары родился второй сын.