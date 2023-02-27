Бывшая секс-партнерша принца Гарри продает на аукционе особенный подарок от него

Недавно весь мир узнал о том, как принц Гарри лишился девственности. А теперь его первая женщина решила выставить на аукцион игрушку, подаренную ей принцем в ту ночь.

Недавно мы рассказывали интимную историю принца Гарри о его первом сексуальном опыте. В своей книге герцог Сассекский рассказал, что он потерял девственность с женщиной старше его. И эта дама нашлась и заявила о себе.

Ею оказалась 40-летняя Саша Уолпол, которой было всего 19 лет на тот момент, когда случилась их интимная ночь с 16-летним Гарри. Теперь женщина решила выставить на аукцион игрушку "Мисс Пигги", которую Гарри подарил ей в день ее рождения, как раз в ту самую ночь. Саша хочет собрать средства для жертв землетрясений в Турции и Сирии.

Женщина, с которой принц Гарри потерял девственность / Фото: www.ebay.com/usr/dansevmods

Лот выставлен на аукционе eBay, а в подписи к нему говорится: "Мисс Пигги принца Гарри - красочный кусочек королевской истории". В описании предмета госпожа Уолпол написала, что игрушка была подарена ей принцем Гарри в ночь ее 19-летия в 2001 году. В ту самую ночь, когда он и потерял девственность.

На момент написания статьи было собрано уже 1750 фунтов стерлингов. Собранные деньги пойдут в Комитет по чрезвычайным ситуациям.

Принц Гарри / Фото: Getty Images

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