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Бывшая стилист принцессы Уэльской отписалась от Меган Маркл в Instagram
Недавно стало известно, что стилист принцессы Уэльской Кейт — Наташа Арчер — покидает Кенсингтонский дворец после 15 лет работы на принца и принцессу Уэльских.
Недавно Арчер открыла свою страницу в Instagram и королевские поклонники заметили, что Наташа была подписана на Меган Маркл и бренд As ever герцогини Сассекской в Instagram. Но решила отписаться от Меган, но с чем связано такое ее решение — не сообщается.
Наташа Арчет является женой королевского фотографа Криса Джексона, который часто сопровождает королеву Камиллу и короля Чарльза в заграничных поездках. Она следит за официальными аккаунтами принцессы Кейт и принца Уильяма, а также Чарльза и Камиллы и подписана на мужа принцессы Евгении и принцессы Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци.
Отметим, как пишет журнал People, Наташа Арчер также отписалась от страницы Highbrow Hippie, связанной с парикмахером Меган Кади Ли, и модных блогов, посвященных стилям Меган и Кейт, после того как сделала свою страницу общедоступной.