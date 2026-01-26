Бывшая участница Spice Girls расхвалила королеву Камиллу после общего мероприятия

Королева Камиллаи Джери Хорнер / © Getty Images

Визит Ее Величества был приурочен к 30-летию организации, покровительницей которой Камилла является с 2008 года.

Джери Хорнер присоединилась к Ее Величеству в центре, чтобы узнать больше о его работе и о том, какое влияние благотворительная организация оказывает на людей. Джери, как сторонница этой организации, была приглашена Ее Величеством на это мероприятие.

Джери Хорнер и королева Камилла / © Getty Images

После бывшая певица пообщалась с журналистами и сказала:

«Я большая поклонница королевы, я думаю, что она потрясающая, она стойкая, она фантастическая — грозная сила природы», — цитирует ее слова express.

Королева Камиллаи Джери Хорнер / © Getty Images

Королева Камилла посетила 18 из 27 центров Maggie’s, первый из которых открылся на территории Западной генеральной больницы в Эдинбурге в 1996 году. Эти центры оказывают помощь людям, пострадавшим от рака, включая бесплатную психологическую, эмоциональную и практическую поддержку. На мероприятии Ее Величество произнесла речь, в которой высоко оценила работу центров и то влияние, которое они оказывают на людей, проходящих лечение от рака.

Королева Камилла / © Getty Images

Напомним, на прошлой неделе Камилла и принцесса Уэльская Кейт также продемонстрировали единство на публичных мероприятиях с помощью моды.