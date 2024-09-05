Бывшая учительница танцев принцессы Уэльской поделилась откровенностью о браке Дианы с Чарльзом

Энн Аллан была преподавателем танцев принцессы Дианы. Она рассказала о бурном времени в жизни принцессы в своих новых мемуарах Dancing With Diana. За девять лет Энн стала доверенным лицом и источником утешения для принцессы Уэльской, поскольку она регулярно посещала танцевальные занятия.

75-летняя танцовщица написала, что принцесса Диана иногда делилась с ней своими супружескими неурядицами с тогдашним мужем принцем Чарльзом. В отрывке из книги, опубликованной в журнале People, Энн вспоминает:

"После нескольких минут тихого рыдания Диана медленно сказала: "Кажется, я просто не могу ничего сделать правильно, когда дело касается моего мужа. Я так сильно его люблю и хочу, чтобы он гордился мной, но я не думаю, что он чувствует то же самое".

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Учительница танцев пишет: "Я просто позволила ей выговориться, не давая советов, а просто слушая. Она продолжила: "Я не понимаю, почему меня ему недостаточно, я думаю, он предпочитает женщину постарше".

Аллан отметила, что во время их частых встречь она уловила несколько "иронических" замечаний принцессы о ее муже, что привело ее к подозрению в его неверности. Энн пыталась убедить Диану, что это не так.

Но, по мере того, как в последующие месяцы открывалось все больше правды, Диана чувствовала себя все более неполноценной, полагая, что ее "недостаточно" для своего мужа, который, по-видимому, возобновил отношения со своей бывшей пассией и нынешней женой, ныне королевой Камиллой.

"Я знаю, что он снова встречается с Камиллой. Должна ли я согласиться с тем, что, как и другие принцессы Уэльские, она просто закрывает глаза на то, что у ее мужа есть любовница!", — написала Аллан, вспоминая эмоциональное признание Дианы.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

"Почему он меня не любит? Я правда не понимаю. Я перепробовала все, пыталась соответствовать его желаниям, хотя я не всегда согласна. Между нами нет привязанности, и я всегда сама по себе. Я просто хочу, чтобы меня любили. Я не могу так продолжать. Они действительно ждут, что я просто ничего не скажу и буду продолжать. Как мне это сделать?", - говорила Диана.

После многих лет супружеских неурядиц в 1992 году Чарльз и Диана решили расстаться и официально оформили развод четыре года спустя. Несмотря на окончание брака, Диана оставалась, чтобы ее сыновья – принцы Уильям и Гарри росли в как можно более нормальной семье. А через год после развода принцесса трагически погибла.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, недавно парикмахер принцессы Дианы вспоминал, какой была ее самая неудачная прическа.

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