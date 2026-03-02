ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
385
Время на прочтение
1 мин

Бывшая возлюбленная принца Гарри беременна третьим ребенком

Челси Дэви и принц Гарри встречались в течении семи лет с 2004 по 2011 год с несколькими перерывами, о чем герцог Сассекский подробнее рассказывает в своей книге «Запасной».

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Челси Дэви

Челси Дэви / © Instagram Челси Дэви

В 2022 году Челси вышла замуж за директора гостиничной компании Bijou Collection Сэма Катмора-Скотта, который так же, как и ее бывший — принц Гарри — учился в Итонском колледже. В том же 2022-м у них родился сын Лео, а через два года в 2024-м на свет появилась дочь Хлоя.

А недавно Челси поделилась в Instagram снимками и показала округлившийся живот, тем самым объявив о своей третьей беременности.

Челси Дэви на вечеринке своего ювелирного бренда / © Instagram Челси Дэви

Челси Дэви на вечеринке своего ювелирного бренда / © Instagram Челси Дэви

Фотографии были сделаны на вечеринке, посвященной новой коллекции ее ювелирного бренда Aya, которая проходила в лондонском Мейфэре.

«Спасибо всем, кто присоединился к нам, чтобы отпраздновать запуск коллекции Halo ✨», — написала Челси. На фото видно, что у нее уже заметно большой живот, а запечатлена она была в синем платье в принт и оборками, которое этот живет еще больше подчеркивало.

Челси Дэви на вечеринке своего ювелирного бренда / © Instagram Челси Дэви

Челси Дэви на вечеринке своего ювелирного бренда / © Instagram Челси Дэви

Напомним, ранее Челси Дэви показывала фото со своей свадьбы на острове Маврикий.

Дата публикации
Количество просмотров
385
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie