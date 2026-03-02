Бывшая возлюбленная принца Гарри беременна третьим ребенком

Челси Дэви / © Instagram Челси Дэви

В 2022 году Челси вышла замуж за директора гостиничной компании Bijou Collection Сэма Катмора-Скотта, который так же, как и ее бывший — принц Гарри — учился в Итонском колледже. В том же 2022-м у них родился сын Лео, а через два года в 2024-м на свет появилась дочь Хлоя.

А недавно Челси поделилась в Instagram снимками и показала округлившийся живот, тем самым объявив о своей третьей беременности.

Челси Дэви на вечеринке своего ювелирного бренда / © Instagram Челси Дэви

Фотографии были сделаны на вечеринке, посвященной новой коллекции ее ювелирного бренда Aya, которая проходила в лондонском Мейфэре.

«Спасибо всем, кто присоединился к нам, чтобы отпраздновать запуск коллекции Halo ✨», — написала Челси. На фото видно, что у нее уже заметно большой живот, а запечатлена она была в синем платье в принт и оборками, которое этот живет еще больше подчеркивало.

Челси Дэви на вечеринке своего ювелирного бренда / © Instagram Челси Дэви

Напомним, ранее Челси Дэви показывала фото со своей свадьбы на острове Маврикий.