Бывшая возлюбленная принца Гарри заявила, что никогда не мечтала о семье и детях

Челси Дэви / © instagram.com/chelsydavy

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Предпринимательница, которая встречалась с британским принцем Гарри с перерывами в течение семи лет до 2011 года, опубликовала редкое личное эссе, посвященное десятилетию со дня основания ее ювелирной линии Aya Jewels.

Челси, которой на следующей неделе исполнится 41 год, вспомнила, как познакомилась со своим мужем во время пандемии COVID-19, в возрасте 35 лет, после многих лет бурных путешествий, когда «единственное, чему я была предана, — это получать удовольствие», — цитирует ее слова журнал Hello!.

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Челси и ее муж Сэм Катмор-Скотт / © instagram.com/chelsydavy

Сейчас у пары трое детей: четырехлетний Лео, трехлетняя Хлоя и шестимесячный Финн, и они обосновались на Маврикии.

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Делясь несколькими словами о прошедшем десятилетии, Челси сказала:

«Брак и материнство никогда не были для меня приоритетными. Оба эти события, казалось, представляли собой именно то, чего я избегала всю свою взрослую жизнь: постоянство, ответственность, корни и необходимость учитывать чужие планы.

Челси и ее муж Сэм Катмор-Скотт и их дети / © instagram.com/chelsydavy

Дело не в том, что у меня внезапно возникло какое-то прекрасное романтическое представление о создании семьи. Это было гораздо более инстинктивно. Я встретила Сэма и впервые поняла, что хочу семью, именно с ним. К тому времени мне тоже было 35, так что я не могу отдать всю заслугу Сэму. Возможно, свою роль сыграли и стечение обстоятельств, и, возможно, биологические факторы.

Я никогда не строила свою жизнь вокруг рождения детей, и к тому моменту, когда я поняла, что хочу их, мне очень повезло, что это еще было возможно. В моей жизни был период, когда этого не произошло, просто потому что это никогда не входило в мои планы, и я очень благодарна, что это случилось».

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Челси Дэви с детьми / © instagram.com/chelsydavy

Вместе со своим личным эссе Челси поделилась несколькими потрясающими новыми семейными фотографиями, на которых запечатлены ее трое детей: Лео, Хлоя и малыш Финн, а также ее муж Сэм.

Челси Дэви с детьми / © instagram.com/chelsydavy

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