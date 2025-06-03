Бывшая японская принцесса Мако впервые стала мамой

Экс-принцесса Мако / © Associated Press

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Бывшая принцесса Японии Мако Комуро впервые стала мамой. Эту информацию подтвердили представители Императорского дворца, хотя и не прибегали к подробностям, заявив, что она больше не является членом королевской семьи. Агентство Императорского двора заявило, что мать с ребенком чувствуют себя хорошо. Дату рождения и пол ребенка не разглашают, пишет Apnews.

Экс-принцесса Мако / © Getty Images

Родители Мако, кронпринц Акисино и его жена Кико, а также ее младшая сестра — принцесса Како и брат — принц Хисахито — счастливы пополнению их семьи.

Напомним, что 33-летняя бывшая принцесса Мако является племянницей японского императора Нарухито. Она вышла замуж за простолюдина — бывшего однокурсника из колледжа Кея Комуро — и отказалась от своего королевского статуса в 2021 году, что требует Закон Японии об Императорском доме. Через несколько дней после женитьбы пара переехала в Нью-Йорк, где ее муж работает юристом.

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Мако и Кей Комуро / © Getty Images

Мако с мужем познакомилась во время учебы в Токийском Международном христианском университете. В сентябре 2017 года они объявили о своем намерении жениться в следующем году, но свадьба была отложена на четыре года из-за финансового спора, связанного с матерью Кея Комуро.

Из-за спора Мако также отказалась от приданого, на которое имела право за выход из императорской семьи. Утрата Мако королевского статуса связана с Законом об Императорском Доме, разрешающим лишь мужское наследование престола. Согласно этому правилу, только Акисино и его сын Хиссахито могут стать преемниками Нарухито. Правительственная комиссия обсуждает более стабильную систему наследования, но консерваторы отвергают право женщин на наследование и планируют разрешить женщинам-членам королевской семьи выполнять государственные обязанности только после женитьбы.

Кей и Мако Комуро / © Getty Images