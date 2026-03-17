Бывшая жена сына принцессы Анны появилась на скачках со своим возлюбленным
Бывшая жена Питера Филлипса появилась на скачках в Челтнеме вместе со своим возлюбленным.
Отем Келли после развода с сыном принцессы Анны — Питером Филлипсом в 2021 году, начала отношения с Доном Малрианом, основателем британской строительной компании Rockwell. Но с бывшим мужем у нее остались теплые отношения, пара вместе воспитывает двоих дочерей.
47-летняя Отэм выглядела элегантно в белой блузке, пальто в пинт «собачий зуб» и в брюках-клеш со стрелками. У нее на голове была коричневая шляпа с цветком из перьев, она сделала легкий макияж, надела золотые серьги-колечки с подвесными жемчужинами, и уложила волосы легкими волнами.
В руках Отэм держала небольшую коньячного цвета Saint Laurent, стоимостью 2950 долларов. А рядом с ней был ее возлюбленный.
Примечательно, что в этот же день на скачках на ипподроме в Челтнеме присутствовал и ее бывший муж Питер со своей новой возлюбленной и будущей женой Харриет Сперлинг. В прошлом году пара объявила о своем решении пожениться, но подробностей своей королевской свадьбы Питер и Харриет пока не сообщили.