Бывшего принца Эндрю в преддверии Рождества лишили еще одной привилегии
Бывший принц Эндрю добровольно сдал свою лицензию на оружие и теперь не может носить его и пользоваться им.
65-летний сын покойной королевы Елизаветы II, передал разрешение на владение огнестрельным оружием и дробовиком столичной полиции после визита в прошлом месяце.
Полиция подтвердила изданию People, что в среду, 19 ноября 2025 года, они «посетили его в Виндзоре, чтобы попросить добровольно сдать разрешение на владение огнестрельным оружием и дробовиком. Разрешение было сдано, и полиция не будет давать дальнейших комментариев на данном этапе».
Как и многие члены королевской семьи, Эндрю известен своим увлечением стрельбой, и он принимал участие в соревнованиях по стрельбе по тарелкам на благотворительных турнирах.
По данным BBC, сдача сертификата не означает отказа от доступа к огнестрельному оружию, но человек может использовать или перевозить его только под присмотром.
В октябре Букингемский дворец объявил, что Эндрю лишают всех королевских титулов, включая титул принца, на фоне возобновившегося интереса к его отношениям с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.