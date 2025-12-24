Бывшего принца Эндрю в преддверии Рождества лишили еще одной привилегии

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

65-летний сын покойной королевы Елизаветы II, передал разрешение на владение огнестрельным оружием и дробовиком столичной полиции после визита в прошлом месяце.

Полиция подтвердила изданию People, что в среду, 19 ноября 2025 года, они «посетили его в Виндзоре, чтобы попросить добровольно сдать разрешение на владение огнестрельным оружием и дробовиком. Разрешение было сдано, и полиция не будет давать дальнейших комментариев на данном этапе».

Принц Эндрю в 1980-м / © Getty Images

Как и многие члены королевской семьи, Эндрю известен своим увлечением стрельбой, и он принимал участие в соревнованиях по стрельбе по тарелкам на благотворительных турнирах.

По данным BBC, сдача сертификата не означает отказа от доступа к огнестрельному оружию, но человек может использовать или перевозить его только под присмотром.

В октябре Букингемский дворец объявил, что Эндрю лишают всех королевских титулов, включая титул принца, на фоне возобновившегося интереса к его отношениям с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.