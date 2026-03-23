Бывшего принца Эндрю впервые запечатлели папарацци после его ареста
Бывший принц Эндрю впервые за несколько недель появился на публике после своего ареста в феврале на свой собственный день рождения.
66-летний Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был сфотографирован в поместье Сандрингем в Норфолке на выходных, когда прогуливался со своими собаками в сопровождении телохранителя. Фото опубликовал журнал People.
Это впервые Эндрю появился на публике за последние несколько недель после его ареста 19 февраля — в день его 66-летия — в связи с полицейским расследованием по обвинению в том, что он, будучи ранее торговым представителем Великобритании, делился конфиденциальной информацией с финансистом и осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.
Проведя под стражей около 11 часов, сына королевы Елизаветы II сфотографировали на заднем сиденье автомобиля, когда он возвращался из полицейского участка домой.
