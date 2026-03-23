Бывшего принца Эндрю впервые запечатлели папарацци после его ареста

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

66-летний Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был сфотографирован в поместье Сандрингем в Норфолке на выходных, когда прогуливался со своими собаками в сопровождении телохранителя. Фото опубликовал журнал People.

Это впервые Эндрю появился на публике за последние несколько недель после его ареста 19 февраля — в день его 66-летия — в связи с полицейским расследованием по обвинению в том, что он, будучи ранее торговым представителем Великобритании, делился конфиденциальной информацией с финансистом и осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Эндрю возвращается из полицейского участка / © Getty Images

Проведя под стражей около 11 часов, сына королевы Елизаветы II сфотографировали на заднем сиденье автомобиля, когда он возвращался из полицейского участка домой.

