Бывшего принца Эндрю впервые запечатлели папарацци после его ареста

Бывший принц Эндрю впервые за несколько недель появился на публике после своего ареста в феврале на свой собственный день рождения.

Ольга Кузьменко
Экс-принц Эндрю

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

66-летний Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был сфотографирован в поместье Сандрингем в Норфолке на выходных, когда прогуливался со своими собаками в сопровождении телохранителя. Фото опубликовал журнал People.

Это впервые Эндрю появился на публике за последние несколько недель после его ареста 19 февраля — в день его 66-летия — в связи с полицейским расследованием по обвинению в том, что он, будучи ранее торговым представителем Великобритании, делился конфиденциальной информацией с финансистом и осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Эндрю возвращается из полицейского участка / © Getty Images

Проведя под стражей около 11 часов, сына королевы Елизаветы II сфотографировали на заднем сиденье автомобиля, когда он возвращался из полицейского участка домой.

Ранее, напомним, мы разбирали подробнее, как воспитание королевы Елизаветы II сказалось на будущем Эндрю.

Королева Елизавета II и бывший принц Эндрю / © Getty Images

