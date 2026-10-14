- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 401
- Время на прочтение
- 1 мин
Бывшему принцу Эндрю присуждена огромная финансовая компенсация: какая причина такого решения
Представитель Crown Estate сообщил, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзору была присуждена компенсация в размере 302 000 фунтов стерлингов (почти 400 тысяч долларов) после официального расторжения договора аренды его бывшей резиденции Royal Lodge в Виндзоре.
Представитель Crown Estate заявил, что бывший принц заплатил 1,8 миллиона фунтов стерлингов за ремонт и реставрацию, поскольку договор аренды был завершен более чем на 50 лет раньше срока.
Представитель добавил, что общая сумма выплат, полученных Crown Estate, составила 1,5 миллиона фунтов стерлингов после учета как причитающейся Эндрю компенсации, так и компенсационных выплат за ущерб, причиненный имуществу.
Эндрю имел право на компенсацию, поскольку, согласно условиям договора аренды, он расторг его в течение первых 25 лет, пишет журнал Ok!.
«Срок аренды Royal Lodge истек, и теперь мы сосредоточены на его дальнейшем использовании и возможностях получения дополнительной финансовой выгоды для страны за счет его скорейшего возвращения», - заявил представитель Crown Estate.
Напомним, ранее стало известно, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор подал в суд на полицию и добился признания незаконности ордеров, позволивших провести обыск в его домах.