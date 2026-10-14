Бывшему принцу Эндрю присуждена огромная финансовая компенсация: какая причина такого решения

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Getty Images

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Представитель Crown Estate заявил, что бывший принц заплатил 1,8 миллиона фунтов стерлингов за ремонт и реставрацию, поскольку договор аренды был завершен более чем на 50 лет раньше срока.

Представитель добавил, что общая сумма выплат, полученных Crown Estate, составила 1,5 миллиона фунтов стерлингов после учета как причитающейся Эндрю компенсации, так и компенсационных выплат за ущерб, причиненный имуществу.

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Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Getty Images

Эндрю имел право на компенсацию, поскольку, согласно условиям договора аренды, он расторг его в течение первых 25 лет, пишет журнал Ok!.

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«Срок аренды Royal Lodge истек, и теперь мы сосредоточены на его дальнейшем использовании и возможностях получения дополнительной финансовой выгоды для страны за счет его скорейшего возвращения», - заявил представитель Crown Estate.

Поместье Royal Lodge / © Getty Images

Напомним, ранее стало известно, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзор подал в суд на полицию и добился признания незаконности ордеров, позволивших провести обыск в его домах.

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