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Бывшему принцу Эндрю вручена повестка в суд: что произошло
Младшему брату короля Чарльза III вручена повестка о явке в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве.
Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был вызван в качестве свидетеля на судебное заседание в Высоком суде. 66-летний экс-принц Эндрю является первым членом британской королевской семьи, получившим подобную повестку в суд с XIX века.
Как сообщает BBC, 23 октября судья Адам Джонсон постановил, что Эндрю может быть вызван для дачи показаний на судебном процессе по делу о предполагаемом мошенничестве, поскольку финансовый консультант Селман Терк обвиняется в краже десятков миллионов у турецкой миллионерши Небахат Эвьяп Исбилен, пишет People.
СМИ пишут, что судья Джонсон разрешил Терку добиваться вызова в суд бывшего герцога Йоркского для дачи показаний, заявив: «Учитывая серьезность обвинений, как сами по себе, так и в свете их более широкого воздействия, справедливость требует, чтобы господину Терку была предоставлена возможность изложить свою позицию, используя доказательства, которые он считает уместными и существенными».
Эндрю не обвиняется в каких-либо правонарушениях по этому делу, и Терк отвергает обвинения в неправомерных действиях.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший принц Эндрю подал в суд на полицию и добивается судебного пересмотра обстоятельств своего ареста в день своего 66-летия в феврале 2026 года.