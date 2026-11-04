ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
120
Время на прочтение
1 мин

Бывшему принцу Эндрю вручена повестка в суд: что произошло

Младшему брату короля Чарльза III вручена повестка о явке в суд для дачи показаний по делу о мошенничестве.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Экс-принц Эндрю

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был вызван в качестве свидетеля на судебное заседание в Высоком суде. 66-летний экс-принц Эндрю является первым членом британской королевской семьи, получившим подобную повестку в суд с XIX века.

Как сообщает BBC, 23 октября судья Адам Джонсон постановил, что Эндрю может быть вызван для дачи показаний на судебном процессе по делу о предполагаемом мошенничестве, поскольку финансовый консультант Селман Терк обвиняется в краже десятков миллионов у турецкой миллионерши Небахат Эвьяп Исбилен, пишет People.

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

СМИ пишут, что судья Джонсон разрешил Терку добиваться вызова в суд бывшего герцога Йоркского для дачи показаний, заявив: «Учитывая серьезность обвинений, как сами по себе, так и в свете их более широкого воздействия, справедливость требует, чтобы господину Терку была предоставлена ​​возможность изложить свою позицию, используя доказательства, которые он считает уместными и существенными».

Эндрю не обвиняется в каких-либо правонарушениях по этому делу, и Терк отвергает обвинения в неправомерных действиях.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший принц Эндрю подал в суд на полицию и добивается судебного пересмотра обстоятельств своего ареста в день своего 66-летия в феврале 2026 года.

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie