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Бывшие коллеги Меган Маркл высмеяли ее "популярность" на "Золотом глобусе"

Бывшие коллеги Меган Маркл высмеяли ее "популярность" на "Золотом глобусе"

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Супруга принца Гарри не присутствовала на церемонии лично, но о ней много говорили в этот день.

Ее бывшие коллеги по сериалу "Форс-мажоры" во время интервью на церемонии вручения премии поговорили о герцогине Сассекской.

Патрик Дж. Адамс и Габриэль Махт / © Associated Press
Патрик Дж. Адамс и Габриэль Махт / Фото: Associated Press

Патрик Дж. Адамс и Габриэль Махт, которые работали вместе с Меган до того, как она покинула шоу, чтобы выйти замуж за принца Гарри,  поговорили с Рэйчел Смит из ET о возможном возвращении Меган на шоу. Ранее сообщалось, что герцогиня ведет переговоры по поводу масштабного возвращения на телевидение в спин-оффе в роли ее героини Рэйчел Зейн, пишет express.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press

Когда журналистка попросила актеров прокомментировать, появится ли Меган снова в сериале, на что Адамс ответил: "Конечно. Майк и Рэйчел в Сиэтле. Им нужно приехать в Лос-Анджелес, им нужно кое-что починить. Она сейчас довольно популярна", — добавил Адамс, на что интервьюер ответила: "Я не знаю, почему?"Продолжая шутку, Махт спросил, о ком они говорят. Адамс ответил: "Вы слышали о Меган? Я расскажу вам позже. Там произошло много всего".

Патрик Дж. Адамс (слева направо), Джина Торрес, Сара Рафферти и Габриэль Махт / © Associated Press
Патрик Дж. Адамс (слева направо), Джина Торрес, Сара Рафферти и Габриэль Махт / Фото: Associated Press

Меган и Гарри после рождественских и новогодних праздников пока что на публике не появлялись и не делились своими планами на новый 2024 год.

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