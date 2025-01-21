Бывшие сотрудники Меган Маркл шокировали заявлением о работе с герцогиней

Меган Маркл подверглась новым обвинениям со стороны бывших сотрудников, которые работали на герцогиню Сассекскую во время записей ее подкаста.

Некоторые бывшие сотрудники Меган Маркл сделали шокирующие заявления о работе с ней.

Как пишет издание Vanity Fair, "бывшие сотрудники 43-летней герцогини Сассекской, по-видимому, нуждаются в длительной терапии" после того, как вошли в команду, работавшую над ее старым подкастом Archetypes", - говорится в сообщении, которое цитирует express.co.uk.

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

"Она постоянно играет в шашки — я даже не буду говорить шахматы — но она просто очень хорошо знает, где кто находится на ее доске. И когда тебя нет, тебя в любой момент могут бросить на съедение волкам", - сказал источник, который пожелал остаться неназванным.

Напомним, когда Меган и Гарри еще жили в Великобритании, их бывшие сотрудники также обвиняли Меган в чрезмерной грубости. Букингемскому дворцу также пришлось начать расследование после того, как Меган обвинили в издевательствах над персоналом во время ее пребывания в королевской семье, обвинение, которое она ранее отрицала.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что сотрудники герцога и герцогини Сассекских высказались о работе с парой. Они выступили в поддержку Меган, после того, как на герцогиню посыпались очередные обвинения.

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