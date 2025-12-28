ТСН в социальных сетях

Бывший дворецкий королевы Елизаветы II рассказал, как она покупала рождественские подарки своим родственникам

У королевы Елизаветы II был невероятный лайфхак для рождественских покупок.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / © Associated Press

Несмотря на то, что выбирать подарки для людей, у которых есть все, было непросто, для детей, внуков и правнуков королевы Елизаветы подходило только самое лучшее. В результате покойная монархиня придумала очень умный способ совершать рождественские покупки, не выходя из дома.

Раскрытая бывшим королевским дворецким Полом Берреллом история показала, что покойная королева приносила магазины к себе, вместо того чтобы ходить в них сама.

Королева Елизавета II / © Associated Press

Королева Елизавета II / © Associated Press

Господин Баррелл рассказал журналу Closer:

«Во-первых, ей присылали каталоги, а затем филиал John Lewis на Оксфорд-стрит присылал ей подборку почти всего, что у них есть в наличии. В гостиной Виндзорского замка устраивали небольшой „магазинчик“, куда королева может зайти и выбрать подарки в удобное для нее время. Поздно вечером, после ужина, обычно около 10 часов, она заходила в свой маленький рождественский магазин и делала покупки. Королева всегда выбирала практичные подарки, которые можно использовать — никогда не украшения или декоративные вещи. Она могла выбрать несколько тарелок для пикника, скатерть или пару полотенец. Затем их упаковывали, и грузовик с подарками готов отправиться в Сандрингем».

Королева Елизавета II / © Associated Press

Королева Елизавета II / © Associated Press

Напомним, Рождество вся семья обычно проводит в Сандрингеме. Ранее мы уже рассказывали, в какую игру королева Елизавета II запрещала играть своим родственникам на праздники, когда они все собирались в этом поместье.

