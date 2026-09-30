Бывший дворецкий принцессы Дианы жестко раскритиковал книгу графа Спенсера

Принцесса Диана / © Getty Images

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Беррелл опроверг утверждения Спенсера о том, что король был «в восторге» после смерти принцессы Дианы, и назвал его «ревнивым».

В эксклюзивном интервью господин Баррелл заявил, что по его мнению, мемуары «больше посвящены графу Спенсеру, чем его сестре Диане». И добавил, что «довольно злобная и мстительная точка зрения, которую он изложил», не соответствует тому, чему он был свидетелем, поскольку провел значительное время с принцессой до ее смерти в 1997 году, пишет Mirror.

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Пол Баррелл / © Getty Images

Бывший сотрудник заявил, что находился в Париже, когда король прибыл после смерти Дианы, и что описание Спенсера, на котором он был «взволнован», совершенно не соответствует действительности.

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«Он говорит о том, что король был вне себя от радости, когда умерла Диана. Что ж, Пирс, я был в Париже, я видел короля. Он был сломлен. Он был опустошен».

Беррелл добавил, что когда Чарльз вышел из комнаты, где Диана находилась со своими сестрами, он явно плакал, «его глаза были налиты кровью». «Он был бледен и напуган», — сказал он. И добавил: «Я не согласен с тем, что говорит граф Спенсер о принце Чарльзе».

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Getty Images

Напомним, ранее сын Дианы — принц Уильям проигнорировал вопрос о новой книге своего дяди, графа Спенсера, в которой тот рассказывает о жизни своей сестры — принцессы Дианы.

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