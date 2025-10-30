Бывший король Испании в своих мемуарах неожиданно разоткровенничался об отношениях с принцессой Дианой

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом на Майорке, 1986 год, а рядом король Хуан Карлос I / © Associated Press

Отец короля Филиппа VI — Хуан Карлос, который в настоящее время живет в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах, в мемуарах называет принцессу Уэльскую «холодной, молчаливой, отстраненной».

Король Хуан Карлос, бывший монарх Испании, в новых мемуарах опровергает слухи о том, что он соблазнил принцессу Диану. 87-летний бывший монарх, проживший в добровольном изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах в течение последних пяти лет после отречения от престола в 2014 году в пользу своего единственного сына, рассказывает о своем приходе к власти, правлении и отношениях в готовящейся к выходу книге под названием «Примирение», которая должна быть опубликована во Франции 5 ноября.

Несмотря на свою репутацию ловеласа, бывший король в своих новых мемуарах отрицает наличие романа с покойной принцессой Дианой, согласно предварительному обзору книги, опубликованному The Telegraph на этой неделе, пишет People.

В книге Хуан Карлос нелестно описывает Диану как «холодную, молчаливую, отстраненную, за исключением случаев присутствия папарацци».

Слухи об этих двоих впервые начали циркулировать, когда Диана и тогдашний принц Чарльз вместе со своими сыновьями, принцем Уильямом и принцем Гарри, отдыхали во дворце Маривент, летней резиденции испанской королевской семьи в Пальма-де-Майорке, в течение трех лет подряд с 1986 по 1988 год.

Королева София, принцесса Диана с сыновьями, принц Чарльз и король Хуан Карлос I / © Associated Press

Король Хуан Карлос и принцесса Диана часто фотографировались на его королевской яхте «Фортуна».

Учитывая репутацию Хуана Карлоса и известную напряженность в браке Дианы, во многом вызванную длительным романом Чарльза с тогдашней Камиллой Паркер-Боулз, слухам было легко распространяться. Диана никогда не высказывалась об этом публично, но призналась биографу Эндрю Мортону, что испанский король был «слишком внимателен».

«Мне было неловко, оставаясь с ним наедине в одной комнате, хотя я могу вас заверить, что ничего не произошло», — сказала принцесса друзьям короля, которого она называла «очень похотливым мужчиной», после визита на Майорку.