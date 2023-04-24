Бывший одноклассник Чарльза III рассказал, как над будущим королем издевались в школе

Король Чарльз учился в печально известной шотландской государственной школе в 1960-х годах, и один из его одноклассников вспомнил тяжелые времена, которые будущему на тот момент монарху довелось там пережить.

Одноклассник короля Джонни Стонборо рассказал прессе о фактах, которые ранее были не так широко известны. Чарльз всегда был очень застенчивым и ото опыт издевательств, которые он пережил находясь в этом учебном заведении в конечном итоге сделал его "более добрым" монархом.

Принца Чарльза отправили в школу, чтобы он пошел по стопам своего отца, принца Филиппа , который был там очень успешным, однако, как вспомнил Джонни Стонборо, сам Чарльз своих сыновей Уильяма и Гарри в эту школу учиться не отправил. Вместо этого они посещали Итон, пишет express.

Господин Стонборо, который учился в Гордонстоуне с королем, сказал, что Чарльз в школьном возрасте был "мучительно застенчивым", и признал, что он "ни в коем случае не был единственным младшим ребенком, над которым издевались банды старших мальчиков в британской государственной школе".

Принц Филипп (слева) в костюме для постановки "Макбет" в своей школе Гордонстоун в Шотландии, июль 1935 года / Фото: Getty Images

"Впервые я увидел издевательства над ним, когда играл в регби. Старшие школьники решили, что это забавно, дергать его за уши, бить кулаками. Но Чарльз никогда не говорил ни слова. Он просто смирился с этим. Никогда не жалуйся, никогда не объясняй. Так учили мое поколение", - рассказывает мужчина.

Гордонстоун расположен на крайнем севере Шотландии в Морей-Ферт, к востоку от горного города Инвернесс. Там было холодно, а ученики были вынуждены выходить на утренние пробежки без рубашки независимо от погоды.

Господин Стонборо отметил, как трудно было подружиться с будущим королем, поскольку тех, кто пытался заговорить с ним, начинали дразнить. Несмотря на это, он добавил, что Чарльз был способным и, возможно, более счастливым именно на уроках.

Покойная бабушка короля, королева-мать, выступала за то, чтобы его отправили в Итон, а не в Гордонстоун. Королева-мать думала, что Чарльз будет несчастен в Гордонстоуне. Она говорила своей дочери Елизавете II, что ее сын будет "ужасно отрезан и одинок на крайнем севере". Покойная королева имела тесную связь со своим старшим внуком и оказалась права. Однако отец Чарльза принц Филипп считал, что именно эта школа способна вырастить из мальчика мужчину.

Королева-мать Елизавета и принц Чарльз, 1986 год / Фото: Getty Images

Также читайте Коронация короля Чарльза и королевы Камиллы: что нас ожидает в день церемонии

Позже уже во взрослом возрасте Чарльз сказал о школе:

"Она научила меня принимать вызовы и проявлять инициативу". В интервью 1975 года он сказал, что "рад", что посещал Гордонстоун, и что "суровость этого места сильно преувеличена". О своем раннем образовании Чарльз позже говорил так: "Мне не нравилась школа так, как могла бы, но это было только потому, что дома я счастливее, чем где-либо еще".

Читайте также: