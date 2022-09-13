Бывший повар королевы рассказал, что Елизавета II ела каждый день на завтрак, обед и ужин

Королевские повара на протяжении многих лет делились рецептами любимых блюд Ее Величества, а также теми блюдами, которые составляли основу ее ежедневного рациона.

Королева Елизавета II была последовательна не только в выборе нарядов и аксессуаров к ним, она соблюдала однажды заведенные ею традиции и при составлении своего ежедневного меню.

Бывший королевский повар Даррен Макгрейди на страницах своих книг и в интервью различным изданиям часто рассказывает, какие блюда предпочитала королева, также он делится рецептами этих блюд на своем канале на YouTube. Даррен Макгрейди был личным шеф-поваром Ее Величества более 15 лет. Он сопровождал ее в двух королевских турах по Австралии, а также готовил для пяти американских президентов во время их государственных визитов. Шеф-повар также работал с другими членами королевской семьи, включая принцессу Диану, принца Гарри и принца Уильяма в Кенсингтонском дворце. В своей книге под названием "Еда по-королевски: рецепты и воспоминания дворцовой кухни" шеф-повар рассказал о кулинарных предпочтениях королевы, а также о ее любимых блюдах, когда она была жива.

Еxpress.co.uk, исходя из рассказов повара, составил примерный рацион Елизаветы II.

Сколько раз в день ела королева и какие блюда предпочитала

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

По словам шеф-повара, королева питалась четыре раза в день, но это были четыре небольшие порции.

На завтрак все было довольно просто. День королева обычно начинала с простой чашки чая и печенья, за которой следовала тарелка хлопьев.

Обед королевы был здоровым и состоял из рыбы на гриле со шпинатом или кабачками. Он также сказал, что королеве очень нравилась курица-гриль с салатом.

Послеобеденный чай, состоял из бутербродов и булочек, и это был один из любимых приемов пищи Ее Величества. Королевский шеф-повар рассказал, что королева пет послеобеденный чай ближе к вечеру и наслаждается булочками с джемом и взбитыми сливками.

Он сказал: "У нее всегда был послеобеденный чай, где бы она ни была. Мы прилетели в Австралию и были на Королевской яхте. Было пять часов утра, но для королевы было пять часов дня, поэтому моей первой работой было приготовление булочек".

Ужин для королевы был разным, шеф-повар сказал, что блюда обычно состояли из мяса или рыбы и овощей. По словам Макгрейди, она любила гэльский стейк, а также стейк из филе с грибным соусом и виски.

В то время, когда Макгрейди работал у королевы, на кухне трудилась команда из 20 поваров.

Шеф-повар два раза в неделю предоставлял Ее Величеству меню, в котором она выбирала блюда в зависимости от того, чего ей хотелось на этой неделе.

Любимые блюда королевы Елизаветы II

Макгрейди утверждает, что королева особенно любила креветки Моркам-Бей в горшочках на тостах. Эти креветки мариновались в секретном пряном масле, а затем королева ела их с теплыми тостами.

Шеф-повар также сказал, что королева была сладкоежкой и особенно любила многослойный шоколадный торт со стружкой из белого и темного шоколада.

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