Бывший принц Эндрю с дочерьми Евгенией и Беатрис / © Associated Press

Недавно Министерством юстиции США были обнародованы электронные письма, которые показывают, что Эндрю Маунтбаттен-Виндзор отправлял фотографии своих дочерей — принцесс Евгении и Беатрис - осужденному педофилу Джеффри Эпштейну. Это произошло в 2011 и 2012 годах. На момент отправки электронных писем Эпштейну дочери Эндрю, Евгении, было от 21 до 22 лет, а Беатрис — от 23 до 24 лет.

Как пишет express, Эндрю отправлял электронные письма и фотографии после того, как заявил о прекращении всех контактов с Эпштейном.

Бывший принц Эндрю с дочерьми Евгенией и Беатрис / © Getty Images

Первая фотография принцесс, которую прислал Эндрю, по всей видимости, представляет собой сезонную поздравительную открытку, отправленную с его электронного адреса «Его Королевское Высочество герцог Йоркский» 21 декабря 2011 года. На ней написано: «Желаю вам много радости и счастья в это время и в наступающем году», и она подписана Эндрю.

На фотографии Беатрис и Евгения улыбаются в камеру, одетые по снежной погоде: Беатрис в серебряной шапке-короне, а Евгения в меховой шапке.

В следующем году, 20 декабря 2012 года, снова были опубликованы семейные фотографии. На одной из них принцесса Беатрис была изображена во время восхождения на Монблан в Альпах с подписью: «Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис поднимается на Монблан, Франция, 7 сентября».

Эндрю всегда категорически отрицал какие-либо правонарушения в связи со своими отношениями с Эпштейном, который был найден мертвым в нью-йоркской тюрьме в 2019 году.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Getty Images

В пятницу были опубликованы новые фотографии, на которых, судя по всему, Эндрю сидит на корточках над неопознанной женщиной.

Фотографии без указания даты были опубликованы в документе, содержащем 100 страниц снимков, и на них, судя по всему, бывший герцог прикасается к животу женщины.

Одна из жертв Эпштейна — Вирджиния Джуффре, которая несколько лет судилась с бывшим принцем Эндрю и получила от него внушительную финансовую компенсацию, совершила самоубийство в апреле 2005 года.