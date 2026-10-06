Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию: что об этом известно

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

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Бывший принц Эндрю подал в суд на полицию, которая арестовала его и провела обыски в его домах в феврале этого года.

Издание People сообщает, что 66-летний Эндрю подал иск в суд с просьбой рассмотреть вопрос о законности обстоятельств его ареста.

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Бывший герцог Йоркский оспаривает ордера на обыск, выданные после его ареста на ферме Марш, его резиденции в поместье короля Чарльза в Сандрингеме, графство Норфолк.

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Напомним, в феврале этого года Эндрю доставили в полицейский участок, расположенный примерно в 40 милях от места происшествия, где его допросили сотрудники полиции, расследующие должностные преступления, после чего в конце дня отпустили без предъявления обвинений.

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

5 октября представитель полиции долины Темзы, проводившей расследование, заявил: «Пока продолжается наше расследование должностного преступления, мы участвуем в судебном разбирательстве в связи с ордерами, ранее полученными от Центрального уголовного суда.

Поскольку это судебное разбирательство в настоящее время продолжается, было бы неуместно с нашей стороны давать дальнейшие комментарии».

Газета Daily Telegraph первой сообщила об этой истории поздно вечером 4 октября, заявив, что адвокаты Эндрю добиваются судебного пересмотра, чтобы проверить, были ли законными ордера на обыск, выданные высокопоставленным судьей в Лондоне.

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В дни после ареста Эндрю в феврале полиция провела обыски в его доме в Сандрингеме и в его бывшем доме, Роял Лодж, в Виндзоре, который он и его бывшая жена Сара Фергюсон покинули накануне.

Экс-принц Эндрю и Сара Фергюсон / © Associated Press

Пресс-служба судебной системы подтвердила изданию, что слушание по делу об ордерах состоится в четверг, 8 октября, и будет проходить в закрытом режиме.

Арест и обыски произошли на фоне пристального внимания к связям бывшего герцога Йоркского с Джеффри Эпштейном. Ему не предъявлены обвинения, и он последовательно отрицает какие-либо правонарушения, связанные с его связями с Эпштейном.

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