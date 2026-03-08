Бывший принц Эндрю ужасно обращался со своим персоналом: стали известны шокирующие подробности

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Associated Press

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор был классическим школьным хулиганом, который, согласно историческим свидетельствам, однажды уволил сотрудника за родинку на лице. Поведение бывшего принца давно является предметом обсуждения в королевских кругах, и Эндрю часто критикуют за высокомерие и заносчивость.

По словам королевского биографа Тома Куинна, многочисленные бывшие сотрудники королевской семьи, беседовавшие с ним во время написания книги «Entitled», подробно рассказали о том, как плохо с ними обращался бывший герцог. Они утверждают, что Эндрю бурно реагировал, если кто-либо использовал неподобающий титул, и приходил в ярость, если они не кланялись ему при входе в комнату.

Эндрю в молодости / © Associated Press

Говорят, что Эндрю заставлял горничных подниматься по четырем лестничным пролетам, чтобы открыть ему шторы по утрам, и якобы выгнал одну из них, потому что «не мог вынести» родинку на ее лице, а другую — за то, что она носила нейлоновый галстук, — пишет express.

В другой книге Куинна, «Позолоченная молодость», автор утверждает, что в юности сын королевы мог практически безнаказанно делать все, что угодно.

«С самого раннего детства Эндрю, кажется, питал чувство собственной важности, которое превосходило чувство важности любого из его братьев и сестер. Отчасти, несомненно, это было просто врожденным, но, возможно, также и тем вниманием, которое он получал от матери».

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Getty Images

Бывшая горничная Букингемского дворца вспоминала: «Я знала Эндрю, когда он был еще довольно молод. Очень трудно быть к нему справедливой, потому что он был ужасным человеком. Он обращался с персоналом как с грязью».

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Эндрю был жестоким ребенком, и однажды его кинули в кучу навоза в детстве.