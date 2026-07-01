Бывший принц Эндрю впервые за несколько месяцев был замечен на публичном мероприятии с членами семьи

Экс-принц Эндрю / © Getty Images

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Это было его первое публичное появление после драматического падения с вершины славы. Бывший герцог Йоркский был замечен на мероприятии в королевском имении вместе со своим братом, принцем Эдвардом, и его женой герцогиней Софи.

По словам гостей, Эндрю старался не привлекать к себе внимания, и, как сообщает газета Sun, предполагается, что он приехал поддержать свою невестку, которая участвовала в одном из соревнований в воскресенье.

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Считается, что он держался подальше от толпы и наблюдал за соревнованиями в уединенном месте под тенью деревьев.

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Очевидцы рассказали изданию, что Эндрю уехал с мероприятия на своем Land Rover Defender.

«Эндрю прокрался внутрь и незаметно вышел, и явно не хотел, чтобы его видели. Но я видела, как Эндрю покинул поле в 10:30 утра, сразу после того, как Софи совершила свой круг, а затем я увидела, как Эдвард с улыбкой направлялся к своей машине».

Герцогиня Софи и принц Эдвард / © Getty Images

Экс-принц Эндрю не появлялся на публичных мероприятиях весь год. В феврале он переехал из своего роскошного дома в Виндзоре, Ройал Лодж, в поместье Сандрингем, а несколько дней спустя был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Он обожает верховую езду, и до своего изгнания его регулярно фотографировали верхом на лошади в Виндзорском поместье.

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