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Бывший принц Эндрю впервые за несколько месяцев был замечен на публичном мероприятии с членами семьи
В минувшие выходные бывший принц Эндрю впервые за несколько месяцев своего затворничества посетил соревнования по конному спорту в Сандрингеме.
Это было его первое публичное появление после драматического падения с вершины славы. Бывший герцог Йоркский был замечен на мероприятии в королевском имении вместе со своим братом, принцем Эдвардом, и его женой герцогиней Софи.
По словам гостей, Эндрю старался не привлекать к себе внимания, и, как сообщает газета Sun, предполагается, что он приехал поддержать свою невестку, которая участвовала в одном из соревнований в воскресенье.
Считается, что он держался подальше от толпы и наблюдал за соревнованиями в уединенном месте под тенью деревьев.
Очевидцы рассказали изданию, что Эндрю уехал с мероприятия на своем Land Rover Defender.
«Эндрю прокрался внутрь и незаметно вышел, и явно не хотел, чтобы его видели. Но я видела, как Эндрю покинул поле в 10:30 утра, сразу после того, как Софи совершила свой круг, а затем я увидела, как Эдвард с улыбкой направлялся к своей машине».
Экс-принц Эндрю не появлялся на публичных мероприятиях весь год. В феврале он переехал из своего роскошного дома в Виндзоре, Ройал Лодж, в поместье Сандрингем, а несколько дней спустя был арестован по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Он обожает верховую езду, и до своего изгнания его регулярно фотографировали верхом на лошади в Виндзорском поместье.