Бывший скандальный принц Эндрю остался без прислуги после переезда в новый дом

После недавнего выезда из Ройал-Лодж в начале этой недели осталось всего «три слуги», которые согласились работать на бывшего принца дальше и переехали с ним в Сандрингем. Эндрю потерял многих своих сотрудников и, как полагают, остался только камердинер, дворецкий и повар.

Сообщается, что после официального переезда в свой постоянный дом, которым, как предполагается, станет Марш-Фарм, Эндрю придется самостоятельно найти и оплатить работу персонала.

Как сообщает газета The Sun: «Люди, которые работали с ним годами, уволены. В лучшем случае останется минимальный штат. Возможно, впервые в жизни Эндрю придется самому открывать входную дверь людям».

Сотрудникам также сообщили, что они не обязаны продолжать работать на Эндрю, «если им будет некомфортно».

«Уже существует довольно большой список тех, кто говорит «нет, спасибо». Понятно, что это вызывает большое беспокойство, поскольку теперь он стал полным изгоем».

По имеющейся информации, бывшего герцога Йоркского выселили раньше запланированного срока, поскольку король Чарльз все больше обеспокоен чередой новых разоблачений, связанных с Эпштейном, которые по-прежнему Эндрю отрицает.

Монарх сталкивается с неприятными вопросами об этом на публичных мероприятиях и вряд ли ему это по душе.

На днях Чарльза и Камиллу поставили в неловкое положение как раз во время публичного выхода. А еще ранее его младший брат принц Эдвард впервые высказался об ситуации вокруг Эндрю.