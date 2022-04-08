Бывший сотрудник Меган и Гарри помогает спасать детей во время войны в Украине

Бывший сотрудник Меган и Гарри помогает спасать детей во время войны в Украине

Бывший руководитель благотворительного фонда Меган Маркл и Гарри помогает спасать детей-сирот в Украине во время войны.

52-летний предприниматель и филантроп Стефан Аллеш-Тейлор ранее был директором благотворительного фонда Sussex Royal Меган и Гарри, а теперь помогает координировать спасательные операции для детей в Украине.

Сейчас предприниматель возглавляет Aerial Recovery United Kingdom, которая помогает координировать эвакуацию сотен сирот из Украины.

Стефан Аллеш-Тейлор / en.wikipedia.org/

В комментарии The Mirror Стефан сказал: "Ежедневно количество детей увеличивается, поскольку детей эвакуируют с востока на запад. Угроза для детей многогранна. Если они находятся в районах, где идет обстрел, то они в опасности по целому ряду причин, которые очевидны для всех. Однако если они проводят время в убежищах, а это неизменно подвал очень старого здания, которое неизменно грязно и сыро, то существует угроза заражения и болезни в результате пребывания в этих условиях. Нет обстоятельств, при которых Aerial Recovery действует без разрешения правительства Украины".

Работает Стефан вместе Джереми Локком, отставным армейцем из США.

Обращаясь к британцам, Стефан сказал: "Любой, у кого есть финансирование или идеи для поддержки, свяжитесь с нами. Меня интересуют те люди, у которых есть доступ к лекарствам или которые могут быть бывшими военными и иметь навыки в таких областях. Чем больше у нас будет компетентных волонтеров, тем лучше".

По данным ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля страну покинули более 4,2 млн украинцев. Преимущественно это женщины с детьми.

Associated Press

Ранее мы писали, что принц Гарри оплакивает смерть друга, погибшего в битве за Украину.

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