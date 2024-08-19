Бывший стилист королевы Камиллы назвала два неудачных аутфита Меган Маркл с тура по Колумбии

Светский стилист Кэролайн Холден проанализировала образы герцогини Сассекской Меган из Колумбийского тура и вынесла вердикт.
Оказывается, Меган всего несколько раз допустила серьезную ошибку в выборе нарядов для своих публичных выходов.
По мнению стилиста, которая ранее одевала королеву Камиллу, Меган Маркл совершила две ключевые ошибки. В эксклюзивном комментарии express.co.uk специалист заявила, что на герцогине неудачно сидео платье с вырезами под грудью от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис (мы же рассматривали два других похожих наряда от бренда, которые Мег носила ранее).
"Колумбийский дизайнер Джоанна Ортис — любимица Меган, поэтому было приятно видеть, как она поддерживает местных дизайнеров, но я думаю, что платье было одним из худших нарядов, которые она носила в туре. Жесткая тяжелая ткань ложится плоско и не струится. Крупный смелый принт напоминал чехол для гладильной доски или ковер и сглаживал ее формы. Вырез и высокий разрез отлично подходят для свидания с Гарри, но не очень подходят для этого случая", - комментирует эксперт.
Также Кэролайн раскритиковала образ герцогини, состоящий из шелковой рубашки Victoria Beckham коричневого цвета и брюк Colby Pants La Ligne цвета spice, назвав его худшим за весь тур.
"Коричневое сочетание, без сомнения, является худшим образом. Эти две вещи конфликтуют по цвету и фактуре. Мне нравится рубашка Victoria Beckham, но она будет лучше смотреться с прямыми кремовыми брюками, а не с брюками для отдыха, которые мятые и не сочетаются друг с другом", - говорит стилист.
Справедливости ради стоит сказать, что был у Меган Маркл один очень удачный образ. Это ее первый наряд - темно-синий жилет и брюки от Veronica Beard а в сочетании с каблуками Manolo Blahnik и белой сумкой Loro Piana. По мнению стилиста наряд был подобран идеально, портила его лишь громоздкая сумка, которую, казалось, схватили в последний момент.
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