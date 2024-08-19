Бывший стилист королевы Камиллы назвала два неудачных аутфита Меган Маркл с тура по Колумбии

Оказывается, Меган всего несколько раз допустила серьезную ошибку в выборе нарядов для своих публичных выходов.

По мнению стилиста, которая ранее одевала королеву Камиллу, Меган Маркл совершила две ключевые ошибки. В эксклюзивном комментарии express.co.uk специалист заявила, что на герцогине неудачно сидео платье с вырезами под грудью от колумбийского дизайнера Джоанны Ортис (мы же рассматривали два других похожих наряда от бренда, которые Мег носила ранее).

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

"Колумбийский дизайнер Джоанна Ортис — любимица Меган, поэтому было приятно видеть, как она поддерживает местных дизайнеров, но я думаю, что платье было одним из худших нарядов, которые она носила в туре. Жесткая тяжелая ткань ложится плоско и не струится. Крупный смелый принт напоминал чехол для гладильной доски или ковер и сглаживал ее формы. Вырез и высокий разрез отлично подходят для свидания с Гарри, но не очень подходят для этого случая", - комментирует эксперт.

Также Кэролайн раскритиковала образ герцогини, состоящий из шелковой рубашки Victoria Beckham коричневого цвета и брюк Colby Pants La Ligne цвета spice, назвав его худшим за весь тур.

"Коричневое сочетание, без сомнения, является худшим образом. Эти две вещи конфликтуют по цвету и фактуре. Мне нравится рубашка Victoria Beckham, но она будет лучше смотреться с прямыми кремовыми брюками, а не с брюками для отдыха, которые мятые и не сочетаются друг с другом", - говорит стилист.

Меган и Гарри в Колумбии / Фото: Associated Press

Справедливости ради стоит сказать, что был у Меган Маркл один очень удачный образ. Это ее первый наряд - темно-синий жилет и брюки от Veronica Beard а в сочетании с каблуками Manolo Blahnik и белой сумкой Loro Piana. По мнению стилиста наряд был подобран идеально, портила его лишь громоздкая сумка, которую, казалось, схватили в последний момент.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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