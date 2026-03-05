ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
79
Время на прочтение
1 мин

Бывший телохранитель принцессы Дианы высказался о невыносимом характере экс-принца Эндрю

Не только принцесса Уэльская Диана не самым лучшим образом отзывалась об экс-принце Эндрю.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Диана и экс-принц Эндрю

Принцесса Диана и экс-принц Эндрю / © Getty Images

Бывший телохранитель принцессы Дианы, Кен Уорф, нарушил молчание по поводу скандала с Эндрю Маунтбаттеном-Виндзором, назвав опозоренного бывшего члена королевской семьи «одним из самых высокомерных людей, которых ему когда-либо посчастливилось встретить».

Кен Уорф, инспектор Скотланд-Ярда, прошедший подготовку в спецподразделении SAS и работавший личным телохранителем Дианы с 1988 по 1993 год, назвал связь Эндрю с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном «крайне токсичной», пишет Daily Mail.

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

«Мне несколько раз приходилось иметь с ним дело в профессиональном плане. И я обнаружил, что он один из самых высокомерных людей, которых мне когда-либо посчастливилось встретить», — заявил экс-телохранитель.

Ранее мы рассказывали, что принцесса Диана тоже не любила брата своего мужа Чарльза. «Он был очень, очень шумным и громким», — говорила принцесса окружающим об Эндрю.

Эндрю и принцесса Диана / © Associated Press

Эндрю и принцесса Диана / © Associated Press

Напомним, в прошлом месяце Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в должностном преступлении.

Дата публикации
Количество просмотров
79
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie