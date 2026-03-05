Бывший телохранитель принцессы Дианы высказался о невыносимом характере экс-принца Эндрю

Принцесса Диана и экс-принц Эндрю / © Getty Images

Реклама

Бывший телохранитель принцессы Дианы, Кен Уорф, нарушил молчание по поводу скандала с Эндрю Маунтбаттеном-Виндзором, назвав опозоренного бывшего члена королевской семьи «одним из самых высокомерных людей, которых ему когда-либо посчастливилось встретить».

Кен Уорф, инспектор Скотланд-Ярда, прошедший подготовку в спецподразделении SAS и работавший личным телохранителем Дианы с 1988 по 1993 год, назвал связь Эндрю с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном «крайне токсичной», пишет Daily Mail.

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

«Мне несколько раз приходилось иметь с ним дело в профессиональном плане. И я обнаружил, что он один из самых высокомерных людей, которых мне когда-либо посчастливилось встретить», — заявил экс-телохранитель.

Реклама

Ранее мы рассказывали, что принцесса Диана тоже не любила брата своего мужа Чарльза. «Он был очень, очень шумным и громким», — говорила принцесса окружающим об Эндрю.

Эндрю и принцесса Диана / © Associated Press

Напомним, в прошлом месяце Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был арестован по подозрению в должностном преступлении.