ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
173
Время на прочтение
2 мин

Бывший управляющий финансами Альбера II рассекретил тайны личной жизни князя Монако

Бывший управляющий состоянием Альбера Монакского и его правая рука, Клод Пальмеро, который на протяжении более двух десятилетий работал на князя, опубликовал новую книгу под названием «Монако под запретом».

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Он рассказал, что всего через год после свадьбы князя с Шарлин Виттсток, Альбер II попросил своего управляющего незаметно организовать для него «холостяцкую квартиру». Палмеро пишет, что лично договорился об аренде недвижимости через одну из своих компаний, чтобы обеспечить конфиденциальность, и признает, что ситуация была неприятной, но рассматривает ее в рамках своих профессиональных обязанностей, утверждая, что «это не противозаконно. Это было частью моей работы», — объясняет он», — пишет vanitatis.

Палмеро не вдается в подробности о конкретном назначении квартиры и не описывает никаких отдельных инцидентов. Он также не упоминает никаких конкретных отношений в этом контексте. Он представляет это скорее, как логистическую задачу в рамках своих обязанностей администратора, подчеркивая, что его роль была исключительно профессиональной и не предполагала оценок личной жизни князя Монако.

Свадьба Шарлин и Альбера в 2011 году / © Associated Press

Свадьба Шарлин и Альбера в 2011 году / © Associated Press

Однако он оставляет открытой возможность того, что за браком Альбера и Шарлин скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Отношения между Альбером и Шарлин с самого начала вызывали вопросы. Ходили многочисленные слухи о том, что за несколько дней до свадьбы в 2011 году нынешняя княгиня пыталась сбежать.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин во время беременности / © Getty Images

Князь Альбер II и княгиня Шарлин во время беременности / © Getty Images

Именно бывший администратор князя отвечал за составление брачного договора для будущих супругов, который содержал пункт, обязывающий Шарлин родить Альберу законного наследника, и другой пункт, предусматривающий, что она не может расстаться с ним до истечения десяти лет брака. Поженилась пара 1 июня 2011 года и за минувшие почти 15 лет в прессе ходило множество слухов о предполагаемом разводе княжеской четы. Но, вопреки всем слухам они продолжают жить в браке, воспитывая двоих детей.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин с детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой / © Getty Images

Князь Альбер II и княгиня Шарлин с детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
173
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie