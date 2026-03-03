Бывший управляющий финансами Альбера II рассекретил тайны личной жизни князя Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Реклама

Он рассказал, что всего через год после свадьбы князя с Шарлин Виттсток, Альбер II попросил своего управляющего незаметно организовать для него «холостяцкую квартиру». Палмеро пишет, что лично договорился об аренде недвижимости через одну из своих компаний, чтобы обеспечить конфиденциальность, и признает, что ситуация была неприятной, но рассматривает ее в рамках своих профессиональных обязанностей, утверждая, что «это не противозаконно. Это было частью моей работы», — объясняет он», — пишет vanitatis.

Палмеро не вдается в подробности о конкретном назначении квартиры и не описывает никаких отдельных инцидентов. Он также не упоминает никаких конкретных отношений в этом контексте. Он представляет это скорее, как логистическую задачу в рамках своих обязанностей администратора, подчеркивая, что его роль была исключительно профессиональной и не предполагала оценок личной жизни князя Монако.

Свадьба Шарлин и Альбера в 2011 году / © Associated Press

Однако он оставляет открытой возможность того, что за браком Альбера и Шарлин скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Реклама

Отношения между Альбером и Шарлин с самого начала вызывали вопросы. Ходили многочисленные слухи о том, что за несколько дней до свадьбы в 2011 году нынешняя княгиня пыталась сбежать.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин во время беременности / © Getty Images

Именно бывший администратор князя отвечал за составление брачного договора для будущих супругов, который содержал пункт, обязывающий Шарлин родить Альберу законного наследника, и другой пункт, предусматривающий, что она не может расстаться с ним до истечения десяти лет брака. Поженилась пара 1 июня 2011 года и за минувшие почти 15 лет в прессе ходило множество слухов о предполагаемом разводе княжеской четы. Но, вопреки всем слухам они продолжают жить в браке, воспитывая двоих детей.