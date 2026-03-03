- Дата публикации
Бывший управляющий финансами Альбера II рассекретил тайны личной жизни князя Монако
Бывший управляющий состоянием Альбера Монакского и его правая рука, Клод Пальмеро, который на протяжении более двух десятилетий работал на князя, опубликовал новую книгу под названием «Монако под запретом».
Он рассказал, что всего через год после свадьбы князя с Шарлин Виттсток, Альбер II попросил своего управляющего незаметно организовать для него «холостяцкую квартиру». Палмеро пишет, что лично договорился об аренде недвижимости через одну из своих компаний, чтобы обеспечить конфиденциальность, и признает, что ситуация была неприятной, но рассматривает ее в рамках своих профессиональных обязанностей, утверждая, что «это не противозаконно. Это было частью моей работы», — объясняет он», — пишет vanitatis.
Палмеро не вдается в подробности о конкретном назначении квартиры и не описывает никаких отдельных инцидентов. Он также не упоминает никаких конкретных отношений в этом контексте. Он представляет это скорее, как логистическую задачу в рамках своих обязанностей администратора, подчеркивая, что его роль была исключительно профессиональной и не предполагала оценок личной жизни князя Монако.
Однако он оставляет открытой возможность того, что за браком Альбера и Шарлин скрывается нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Отношения между Альбером и Шарлин с самого начала вызывали вопросы. Ходили многочисленные слухи о том, что за несколько дней до свадьбы в 2011 году нынешняя княгиня пыталась сбежать.
Именно бывший администратор князя отвечал за составление брачного договора для будущих супругов, который содержал пункт, обязывающий Шарлин родить Альберу законного наследника, и другой пункт, предусматривающий, что она не может расстаться с ним до истечения десяти лет брака. Поженилась пара 1 июня 2011 года и за минувшие почти 15 лет в прессе ходило множество слухов о предполагаемом разводе княжеской четы. Но, вопреки всем слухам они продолжают жить в браке, воспитывая двоих детей.