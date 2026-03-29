C королем Чарльзом произошел забавный конфуз во время публичного выхода

Король Чарльз / © Associated Press

Во время открытия мемориальной доски в честь своего визита в штаб-квартиру в Ярнтоне, король пережил небольшой конфуз, который запечатлели на камеру. Снимая синюю ткань с серебряной таблички, стоявшей на мольберте, он случайно обрушил мольберт на пол.

Быстро отреагировав на инцидент, король назвал произошедшее «катастрофой», пишет People. После чего поинтересовался, есть ли у компании место для мемориальной доски, и в шутку предложил разместить ее в «туалете на первом этаже».

Король посетил компанию Oxford Photovoltaics, чтобы встретиться с новаторами, разрабатывающими передовые солнечные панели, способные преобразовывать еще большую часть солнечного спектра в чистую и доступную энергию.