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C макияжем, прической и в вечернем платье: Нэнси Пелоси сходила с мужем на концерт

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
509
Время на прочтение
1 мин
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C макияжем, прической и в вечернем платье: Нэнси Пелоси сходила с мужем на концерт

Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

На светские мероприятия она всегда надевает гламурные и яркие образы.

Американский политик Нэнси Пелоси, которая совсем недавно оставила свой пост спикера Палаты представителей США, посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе - концерт MusiCares Persons of the Year, который был организован в честь американского музыкального продюсера Берри Горди и певца Смоки Робинсона.

Нэнси Пелоси / © Getty Images
Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

На мероприятии 82-летняя Пелоси появилась в компании своего мужа Пола, который надел черный смокинг, белую рубашку и стильную черную шляпу.

Сама же госпожа Пелови надела голубое вечернее платье с оригинальной асимметричной линией декольте. Образ она дополнила бусами с крупными жемчужинами и серьгами с зелеными камнями. В руке политик держала гламурный клатч. Также она сделала макияж и прическу.

Нэнси Пелоси / © Getty Images
Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
509
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