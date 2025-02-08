C мужем и сыновьями-красавцами: принцесса Мари-Шанталь посетила свадьбу в Афинах

Принц Греции Николаос женился на Хриси Вардиногианни в церкви Святого Николая Рагаваса на религиозной церемонии бракосочетания. На празднике присутствовало около 50 близких друзей и членов семьи жениха и невесты, среди которых можно было увидеть старшего брата Николаоса - наследного принца Павлоса и его супругу Мари-Шанталь.

Пара в крепком браке уже много лет и у них пятеро детей. Заметили их по пути на церемонию держащимися за руки. На очаровательной Мари-Шанталь было лаконичное синее платье от бренда Emilia Wickstead в цветочный принт, которое она носила в сочетании с гламурным клатчем-коробкой и туфлями-лодочками серебряного цвета. Павлос соответствовал жене, поскольку надел темно-синий костюм и галстук.

Мари-Шанталь с мужем и сыновьями / Фото: Getty Images

На фото с ними можно было увидеть также двух взрослых сыновей, которые очень похожи на пару - принц Константин-Алексиос и принц Аристидес-Ставрос.

Мари-Шанталь с мужем и сыновьями / Фото: Getty Images

В мерках других королевских свадеб можно сказать, что эта была относительно скромной. Невеста Хриси Вардиногианни была одета в платье от греческого дизайнера Христоса Костареллоса и в старинную тиару-корсаж королевы Анны-Марии с бриллиантами. Их свадьба состоялась всего через несколько месяцев после развода Николаоса с первой женой.

Принц Греции Николаос и Хриси Вардиногианни / Фото: Getty Images

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